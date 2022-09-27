Алеку Болдуину грозит криминальная ответственность за стрельбу на съемочной площадке и смерть украинского режиссера Галины Хатчинс. Об этом заявила окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис.

На продолжение расследования было выделено дополнительное финансирование в $635 тыс., чтобы дело дошло до конца.

Известно, что свою вину в смерти Галины Болдуин не признает — он заявляет, что не нажимал на курок револьвера, в котором были заряжены боевые патроны.

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— В течение нескольких недель, если не дней, мы получим окончательный отчет из офиса шерифа, — заявила прокурор.

Похоже, у режиссера и актера могут быть проблемы.

— Стало очевидным, что мы потенциально будем предъявлять уголовные обвинения от одного до четырех человек, и каждое из этих обвинений, вероятно, будет включать некоторые изменения нашего закона об убийствах, — добавила Мэри.

В офисе окружного прокурора добавили, что один из обвинителей — Алек Болдуин.

Известно, что над делами об убийствах работает огромное количество сотрудников правоохранительных органов

И хотя ранее Болдуин заявлял, что не нажимал на курок револьвера, отчеты ФБР показали, что без нажатия оружие не выстрелило бы. Когда курок находится в положении на четверть или наполовину взведен, пистолет нельзя заставить стрелять без нажатия на спусковой крючок.