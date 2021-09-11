Правильное питание, здоровый образ жизни, занятия спортом — все это неотъемлемая часть жизни звезд шоу-бизнеса, поскольку их профессиональная обязанность — выглядеть хорошо.
Красные дорожки, мероприятия, выходы в свет и на сцену, костюмы — все должно быть на высшем уровне, а без спорта это невозможно. Кроме того, он должен присутствовать и в жизни обычных людей, поскольку от него зависит состояние вашего здоровья. Нередко украинские селебрити делятся комплексами упражнений в домашних условиях, мотивируя своих поклонников заниматься тоже.
Кто из украинских звезд активно занимается спортом и упражнения от них в домашних условиях — далее в материале.
Певица Оля Полякова часто делится комплексами упражнений, которые выполняет дома. Звезда даже создала свой хэштег в Instagram #ПоляВидение, благодаря которому можно найти все тренировки с ней.
Полякова уверяет, что после занятий чувствует себя намного лучше и энергичнее, чем до, поэтому призывает всех заниматься вместе с ней.
Упражнения для бедер в домашних условиях от Оли Поляковой
Телеведущая Маша Ефросинина признается, что она как и обычный человек находит массу отговорок, чтобы не идти в спортзал, однако отмечает, что женщине заниматься спортом необходимо.
Несмотря на занятость и массу проектов, в жизни телеведущей спорту всегда есть место — бег, тренировки, йога.
В Instagram Ефросинина иногда публикует комплекс упражнений, которые может делать дома каждый желающий.
Упражнения для пресса и ягодиц в домашних условиях от Маши Ефросининой
Настя Каменских одна из тех звезд, кто следит за своей фигурой. Певица с удовольствием делится фото в купальниках и откровенных нарядах, однако за ее формами стоят регулярные тренировки.
Каменских советует просыпаться раньше и начинать свой день с зарядки.
— Когда я встаю с кровати и иду на пробежку или начинаю тренировку, пробуждаюсь не только я сама, но и чувство гордости и радости за себя. Это дает сильную энергию и мотивацию на целый день, — говорит Настя.
Упражнения на все тело в домашних условиях от Насти Каменских
Актер Тарас Цимбалюк также всегда следит за своей фигурой, хоть и не публикует видео с тренировок, но регулярно дает советы по ним и питанию, а также демонстрирует свою форму.
В одном из интервью он признался, что спорт занимает важное место в его жизни.
Певица Tayanna предпочитает энергетические и духовные практики. Артистка говорит, что на протяжении шести лет это неотъемлемая часть ее жизни.
— Это простые упражнения, которые я делаю ежедневно. Они помогают мне оставаться наполненной и в потоке, сохранять свое ментальное и физическое здоровье, — признается исполнительница.
Музыкант Виталий Козловский всегда держит свои мышцы в тонусе. Это можно заметить невооруженным взглядом по его публикациям в Instagram. Артист активно посещает тренировки и не дает себе расслабиться.
Сегодня, 11 сентября, в Украине отмечают День физической культуры и спорта. Дата праздника всегда разная и приходится на вторую субботу первого месяца осени.