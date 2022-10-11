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Спокойно строит карьеру: Бадоева появилась на российском ТВ

11 октября 2022, 16:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Спокойно строит карьеру: Бадоева появилась на российском ТВ

Телеведущая Жанна Бадоева, которая молчит о полномасштабной войне в Украине, объявилась на российском телевидении.

На одном из пропагандистских каналов она продолжила вести свое авторское развлекательное шоу Жизнь других. Первый выпуск после длительного перерыва вышел 9 октября. Предательница побывала в мексиканском Канкуне.

Кроме того, Бадоева не постеснялась анонсировать шоу в Instagram, обнародовав серию фото с путешествия. Получается, пока в Украине идет война,  Бадоева спокойно молчит и строит карьеру в стране-агрессоре.

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Напомним, что именно благодаря украинскому проекту Орел и решка предательница стала популярной.

С начала полномасштабной войны молчунья высказалась лишь один раз, и то — не назвав вещи своими именами. Тогда она просто отметила, что ей страшно за близких, которые в Украине.

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Фото: Жанна Бадоева

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Війна в Україні шоу
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