Ведущая Маша Ефросинина рассказала, что ее заблокировали в Instagram. Причина — освещение полномасштабной войны в Украине.

Так, на Машу жаловались россияне из-за чего соцсеть приняла заблокировать ее аккаунт. Длилось это не долго — четыре дня, однако ведущая признается, без Instagram ей сложно.

— На четверо суток мой аккаунт в Instagram исчез. Полностью. Так выглядит блок от самой Meta! Дотрынделась Маша, допосылала (тех, кого нельзя называть) туда (куда нельзя говорить)… Сначала, признаюсь, была истерика. Десять лет моей жизни. Но больше накрыло, что эти г.., бросавшие жалобы, победили, — поделилась Ефросинина.

Она призналась, что сперва хотела обратиться за помощью к министру цифровой экономики Михаилу Федорову, однако позже решила написать его помощнице.

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В итоге, страницу Ефросининой разблокировали, однако она призналась, что успела сделать много всего за эти дни. Провела время с сыном, прочитала несколько книг, съездила в Краков и сходила на фотосессию.