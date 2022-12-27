Россияне украли песню украинского артиста Skofka, заменив только текст. Автор трека уже отреагировал на наглую и нелепую кражу удивлением.

Так, в сети появился клип от одного из бойца российского батальона Спарта. Текст попытался рассказать о жизни и службе в прифронтовом Донецке — об этом сообщается в публикации.

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Примечательно, что автором выступает некий Крест. Это подобие на песню — кража музыки украинского артиста Skofka и его хита Чути гімн, который он выпустил еще 1 августа этого года. На сворованную россиянами музыку наложили другой текст, а его исполнение оставляет желать лучшего.

Наш артист посвятил песню другу Коноводову Валентину Валентиновичу, который погиб защищая Украину от россиян. В ней поется о том, что наш народ обязательно выстоит в войне и освободит оккупированные земли.

Skofka уже отреагировал на наглость россиян.

— Оо, прикол только что скинули мне. Гляньте. К такому я точно не был готов, — с удивлением и улыбкой на лице ответил артист.

Это уже не первый случай кражи россиянами украинских песен. В августе неизвестные перевели на русский язык работу украинской артистки Златы Огневич — Зозуля. Звезда отреагировала, отметив, что это исконно русская забава — воровать и выдавать за свое.