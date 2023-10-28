Номинантка на Grammy Лили Аллен больше не живет со своим мужем — актером Дэвидом Гарбором, известным по роли в сериале Очень странные дела. Об этом сообщают инсайдеры, к тому же певица отписалась от актера в социальных сетях.

Последний раз вместе их видели в сентябре на светских мероприятиях в Нью-Йорке. Пара 7 сентября отпраздновала третью годовщину свадьбы, и Лили поделилась в Instagram фотографией с памятного дня в свадебном платье.

Вроде бы ничего не намекало на кризис в отношениях, ведь пост артистка подписала довольно трогательно.

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— Три года с этим парнем, второе лучшее решение, которое я когда-либо принимала в жизни. Первым было это платье, — отметила Лили Аллен.

Теперь стало известно, что супруги почти не виделись в течение трех месяцев и жили отдельной жизнью друг от друга.

— Последний раз Дэвида с Лили видели на спектакле в Лондоне в июле. Затем в свободное время она была с друзьями или с детьми. Когда Лили возвращалась с ними в США, Дэвида не было с ними, — отметил инсайдер.

Поклонники пары смущены и не могут поверить, что их любимая пара больше не будет вместе. При этом они не теряют надежды, ведь Гарбор от Аллен в соцсетях не отписался. Фанаты предполагают, что певица удалила мужчину случайно.

Дэвид Харбор и Лили Аллен поженились в Лас-Вегасе во время первой волны COVID-19. Их церемонию провел двойник Элвиса Пресли. У певицы и актера десять лет разницы в возрасте — ему 48, ей 38. Гарбор стал отчимом для двух дочерей Лили Аллен от ее брака с бизнесменом Сэмом Купером.