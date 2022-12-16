Спешл на MEGOGO: новый телеканал ICTV2 появится на медиасервисе

На медиасервисе MEGOGO пройдет премьерный запуск нового телеканала ICTV2. Уникальная коллаборация платформы и медиакомпании Starlight Media будет показывать премьеры и любимые миллионами зрителей сериалы, фильмы, юмористические и информационные программы, ранее являвшиеся частью эфирной сетки канала ICTV.

Такое нововведение от компаний Starlight Media и MEGOGO призвано вернуть украинцам частицу прежнего уюта.

– В самое сложное для Украины время Starlight Media ищет новые возможности, чтобы быть вместе со своими зрителями. Для многих украинцев Вселенная ICTV была местом силы в будни и релаксом на выходных. Знаем, скоро мы по-прежнему сможем собираться в кругу своих перед телевизором, спокойно смотреть кино и перезагружаться после насыщенного рабочего дня. Но сейчас мы противостоим врагу и нам необходимы наши герои, которые своей силой заряжают мощнее пауэрбанка, – говорит маркетинг-директор ICTV Сабина Абляева.

Эксклюзивный запуск будет длиться два дня – 17 и 18 декабря. В это время подписчики смогут бесплатно смотреть ICTV2 на всех устройствах, поддерживаемых медиасервисом MEGOGO: смартфоны, планшеты, компьютеры, приставки и телевизоры. Затем эфир нового канала будет открыт для показа на телевидении.

Сейчас смотрят

– С начала полномасштабного вторжения MEGOGO ни на минуту не переставал работать. Чтобы обеспечить круглосуточный доступ к новостям и актуальной информации, а также дать украинцам возможность хоть немного отдохнуть. Просмотр фильмов, сериалов и другого развлекательного контента помогает снизить уровень стресса. Мы рады, что наши партнеры-медиагруппы понимают важность как информационных программ, так и развлекательных. И приветствуем развитие и несокрушимость наших коллег в такие трудные времена, – комментирует маркетинг-директор MEGOGO Валерия Толочина.

В сложное время борьбы украинцы нуждаются не только в информационной, но и эмоциональной опоре. Поэтому ради поддержки стойкой нации на ICTV2 будут показывать юмористические программы. В эфире будут выходить концерты “Дизель Шоу”, скетч-шоу “На троих” и ситком “Выжить любой ценой”, комедийные сериалы – “Копы на работе” и “Юрчишины”.

Также будут транслироваться выпуски информационных программ. Ежедневно в эфире ICTV2 будут выходить выпуски: “Фактов тижня”, “Теории заговора”, “Скрытой опасности”, “Антизомби”, “Гражданской обороны” и “Секретного фронта”.

С понедельника по четверг в эфире будут транслировать популярные сериалы собственного производства телеканала ICTV, среди которых “Киборги”, “Доброволец”, “Участковый с ДВРЗ”, “Казаки. Абсолютно лживая история”, “Вскрытие покажет”, “Коп из прошлого”.

Канал готовит драйвовые премьеры сериалов, снятых до начала полномасштабного вторжения врага: “Табун”, “Штурм”, “Двойные ставки”, “Следаки”, “Горячий”.