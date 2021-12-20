Украинский артист Олег Винник рассказал о своем состоянии здоровья и нагрузке перед новогодними праздниками.

Певец признался, что был вынужден перенести концерты на весну следующего года из-за болезни. Винник страдал бронхиально-астматическим ларингитом.

Выдерживать предновогодние нагрузки и восстанавливаться артисту помогает сон. По словам Олега, после болезни он мог спать по 18 часов в сутки.

– У меня был период, когда после этой болезни и усталости, шесть или семь дней я спал по 18 часов, – признался Олег.

Сейчас Винник чувствует себя хорошо. Артист признался, что больше переживал не из-за своего состояния здоровья, а из-за того, что фанаты так и не попали на концерт.

Кроме этого Олег рассказал, где хотел бы отпраздновать Новый год.

– Мне предлагают очень Мексику, я там еще никогда не был. Честно говоря, я никогда не праздновал Новый год на океанском песочке, но хочу. Если можно считать это мечтой – назову это мечта, – поделился Винник.

Напомним, что в ноябре Олег Винник отменил два больших концерта в Киеве из-за состояния здоровья.

Выступления артиста во Дворце Украины, которые должны состояться 24 и 25 ноября, были перенесены на весну 2022 года. Все билеты остаются действительными. Новые даты выступлений будут объявлены дополнительно.