В Париже прошла церемония прощания с легендарным французским актером Жаном-Полем Бельмондо.

Церемония происходила во Дворце инвалидов в Париже. Проститься с артистом пришло более 1 тыс. людей, среди которых члены семьи актера и президент Франции Эммануэль Макрон. Также провести в последний путь Бельмондо пришли известные деятели мира кинематографа и спорта.

Известно, что церемонию посетить большее количество людей не могло, согласно карантинным ограничениям. Кроме того, желающие должны были предоставить специальный санитарный пропуск, чтобы зайти во двор Дворца инвалидов.

Прощальная церемония проходила в сопровождении оркестра, после Эммануэль Макрон выступил с речью, также была минута молчания.

Напомним, что Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября в возрасте 88 лет. Первым грустную новость сообщил адвокат актера.

Бельмондо обрел мировую популярность после роли в фильме Жан-Люка Годара На последнем дыхании, вышедшем на экраны в 1960 году. Также он сыграл яркие роли в фильмах Чочара, Женщина есть женщина, Стависки, Профессионал.

Актерскую деятельность Жан-Поль завершил в 2015 году.