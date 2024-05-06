Актриса Анастасия Цимбалару откровенно рассказала о расстройстве пищевого поведения (РПП), которое имела в прошлом. Она вспоминает о том времени, как об очень сложном для себя.

Анастасия Цимбалару призналась, что имела РПП

Звезда сериала Участковый с ДВРЗ поделилась, что прошла через несколько лет борьбы с собственными зависимостями и комплексами, а также страшными последствиями расстройства.

— Многие стесняются говорить на эту тему, но я считаю, что во времена, вымышленных идеалов, “вылизанных” социальных сетей, где отовсюду нас убеждают, что стройное тело — один из главных критериев твоей красоты, мы должны быть смелыми, чтобы на своем примере показать — проблема существует и знакома многим! И стесняться ее не стоит! — убеждена Анастасия.

Своими мыслями Цимбалару поделилась во время открытого подкаста Мысль дня и надеется, что ее история сможет вдохновить других девушек не замалчивать проблему, обращаться за помощью и в конце концов исцелиться.

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— Не существует ничего и никого идеального в этом мире! А самая большая ценность жизни — ваше здоровье и стабильное психологическое состояние! Цените и берегите себя! — призвала актриса.

Анастасия Цимбалару не единственная, кто готова делиться собственным опытом. Недавно блогер Рамина Эсхакзай также рассказала, что борется с булимией и РПП, которые заставили ее временно покинуть занятия спортом.

Фото: Анастасия Цимбалару