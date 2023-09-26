Певец Владимир Дантес рассказал о состоянии здоровья на фоне серьезной болезни. Ранее артист жаловался на проблемы с легкими и бронхами.

Теперь Владимир поделился в Instagram частью разговора с врачом, который осматривал музыканта. Дантес признается — ему было стыдно отвечать на некоторые вопросы.

— Мой врач спрашивает меня: Ты, Володя, много куришь и бухаешь? Прямо перехотелось делать и то, и другое. Но я знаю, что это не надолго, — отмечает музыкант.

Артист также показал, что будет улучшать состояние своего здоровья с помощью капельницы, а также сам осмотр. Музыкант отметил — его здоровьем сейчас занимается любимый врач.

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— Мой любимый фониатор — Волкова Татьяна, — кратко подписал музыкант ролик с осмотра.

Ранее Дантес рассказал о серьезной болезни. Музыкант признался, что сильно кашлял и буквально задыхался — были проблемы с легкими и бронхами. На фоне этого пришлось изменить некоторые даты своих выступлений во время тура.