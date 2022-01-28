Группа Kalush вместе с Сальто Назад и Skofka дали вторую жизнь треку Сонячна. Также ребята презентовали видео на песню.

Сонячна — это ремейк, сохранивший общий смысл и посыл одноименной песне, увидевшей свет в 2015 году.

— Рад, что такая особенная для Ванька (Иван Клименко — продюсер Kalush, участник и автор песен группы Сальто Назад) песня, которую он посвятил своей жене, получила новое дыхание, новую жизнь уже с новыми артистами лейбла ENKO. Счастлив быть частью легендарной песни с новыми артистами украинской сцены, — отметил фронтмен группы Сальто Назад Александр Слободяник.

По словам, солиста Kalush Олега Псюка этом треке каждый рассказал о своей солнечной.

— Сонячна – это трек, который я слушал ещ6 тогда, когда не был знаком ни с лейблом ENKO, ни с Alyona Alyona, ни с KALUSH. Тогда я еще не знал, что напишу такие треки как: Домому, Давай на чистоту. Но уже тогда я кайфовал от Сонячної как только мог, поскольку стиль близок к регги. И вот прошли времена, мне до сих пор не верится, что к этому треку теперь и я имею отношение. В него я вложил и что-то свое, а писалось довольно легко, ведь у меня тоже есть своя любимая солнечная дома! — добавил Владимир Самолюк (Skofka).