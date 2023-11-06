Певица София Ротару почтила память воинов 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Ее бойцы погибли в Запорожской области в результате российского ракетного удара.

Реакция Софии Ротару на гибель воинов 128 бригады

Артистка часто реагирует на различные события в Украине в своих Instagram-сториз. Она никогда не постит разговорные видео, однако публикует тематические изображения. Так произошло и на этот раз.

София Ротару опубликовала картинку с изображением нарукавного знака 128 бригады и добавила к нему стикер в виде горящей свечи.

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Неизвестно, сама ли артистка ведет собственные соцсети. За время полномасштабного вторжения она не делала заявлений, где осудила бы действия страны-агрессора.

Траур по погибшим воинам из 128 бригады

На Закарпатье с 6 ноября объявили трехдневный общеобластной траур. По сообщению главы обладминистрации Виктора Микиты, по территории края приспустят государственные флаги и проведут богослужения.

Напомним, 3 ноября на Запорожском направлении российская армия ударила баллистической ракетой Искандер-М по личному составу 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.