София Ротару отреагировала на ракетный удар по Умани

Украинская певица София Ротару отреагировала на попадание ракеты РФ в многоэтажку в Умани. Артистка опубликовала свои мысли в Instagram в своей привычной манере.

Так, Ротару выставила фотографию с разрушенной частью многоэтажки от российской ракеты. На фоне разрушений спасатели отчаянно пытаются потушить огонь, вытащить пострадавших и освободить от завалов.

— 28.04.2023, — кратко прокомментировала певица снимок и трагедию.

София также добавила эмодзи в виде сердца, которое разорвалось пополам. По черно-белому снимку и подписи понятно, что попадание ракеты РФ в многоэтажку в Умани сильно огорчило артистку, которая довольно часто реагирует на события в Украине.

К примеру 27 апреля Ротару отреагировала на возвращение украинских пленных. Звезду растрогал снимок, где военнопленный после возвращения взял в руки яблоко и расплакался.

Артистка также не пропускает возможности поздравить поклонников с праздниками. К примеру, 16 апреля она отметила Пасху и поделилась своей радостью с верующими.

Напомним, что ранее у Ротару решили отобрать имущество в РФ. Также без недвижимости артистку предлагают оставить и во временно оккупированном Крыму. Причина — возможная поддержка ВСУ.