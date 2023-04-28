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София Ротару отреагировала на ракетный удар по Умани

28 апреля 2023, 13:12
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ротару

Украинская певица София Ротару отреагировала на попадание ракеты РФ в многоэтажку в Умани. Артистка опубликовала свои мысли в Instagram в своей привычной манере.

Так, Ротару выставила фотографию с разрушенной частью многоэтажки от российской ракеты. На фоне разрушений спасатели отчаянно пытаются потушить огонь, вытащить пострадавших и освободить от завалов.

Ротару

— 28.04.2023, —  кратко прокомментировала певица снимок и трагедию.

София также добавила эмодзи в виде сердца, которое разорвалось пополам. По черно-белому снимку и подписи понятно, что попадание ракеты РФ в многоэтажку в Умани сильно огорчило  артистку, которая довольно часто реагирует на события в Украине. 

К примеру 27 апреля Ротару отреагировала на возвращение украинских пленных. Звезду растрогал снимок, где военнопленный после возвращения взял в руки яблоко и расплакался. 

Артистка также не пропускает возможности поздравить поклонников с праздниками. К примеру, 16 апреля она отметила Пасху и поделилась своей радостью с верующими.

Напомним, что ранее у Ротару решили отобрать имущество в РФ. Также без недвижимости артистку предлагают оставить и во временно оккупированном Крыму. Причина — возможная поддержка ВСУ.

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Война в Украине София Ротару Умань
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