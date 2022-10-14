София Ротару поздравила украинских военных с Днем защитников Украины. Также артистка поздравила с Покровом Пресвятой Богородицы — праздник также касается и наших солдат.

Артистка выразила свои мысли в Instagram.

Так, звезда опубликовала рисунок с изображением Девы Марии, которая держит покров над нашими современными защитниками в касках, амуниции и с оружием в руках. К рисунку уместно добавили Герб Украины.

Сейчас смотрят

На втором Stories певица опубликовала снимок украинской военной формы, на которой красуется желто-синяя лента, завязанная в бантик.

— С Днем защитников и защитниц Украины, — кратко прокомментировала артистка фотографию.

Напомним, что София пусть и не активно, но поддерживает Украину. Артистка постоянно комментирует происходящее в Украине. В основном — праздники и теракты со стороны РФ. Совсем недавно стало известно, что на фоне войны Ротару отказалась от концертов в России. По заявлению ее бывшего продюсера, она отказывается от больших гонораров, и в этом вопросе она очень принципиальная.