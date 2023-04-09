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София Ротару поздравила украинцев с Вербным воскресеньем

9 апреля 2023, 13:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ротару

Певица София Ротару поздравила украинцев с Вербным воскресеньем. Своими мыслями артистка поделилась в Instagram и в этот раз слов не пожалела.

Так, Ротару опубликовала картинку с веточками вербы, на которых расцвели пушистые “котики”. 

— Пусть веточки вербы принесут Вам счастье в дом. С Вербным воскресеньем! — подписала картину София.

Ротару

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За последнее время певица все чаще реагирует на события в Украине — это касается как праздников, так и трагедий на фоне войны. К примеру, 7 апреля Ротару поздравила поклонников с Благовещением — с помощью картинки с Девой Марией и архангелом Гавриилом.

До этого звезда отреагировала на расстрел оккупантами украинского военного. После появления видео в сети артистка решила напомнить миру о всех зверствах РФ во время полномасштабного вторжения.

И хотя певица долгое время молчала о войне в Украине, спустя время она всячески показывают поддержку родной страны. Как оказалось, Ротару отказывается выступать перед россиянами за огромные деньги и очень близко к сердцу воспринимает все то, что происходит в Украине.

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Вербна неділя Привітання София Ротару
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