Музыкант и военный Виталий Козловский показал, какая опасность поджидает наших защитников на службе. Так, музыкант продемонстрировал снаряд от РПГ-7, который застрял в дереве.

Артист не подписывал фото, но, судя по всему, в дерево влетела болванка — обычный снаряд, в котором нет взрывчатки. Его также называют практическим. Похоже, музыкант проходит обучение не только на использование артиллерией — для использования ручного противотанкового гранатомета также нужен большой опыт.

Случаи попадания снаряда в дерево нередки для артиллеристов и гранатометчиков, но при использовании боевого снаряда от дерева останутся только щепки. Бывают случаи, когда снаряды так и не разрываются.

Сейчас смотрят

Напомним, что недавно Козловский прошел посвящение в артиллеристы — он осуществил выстрел с 122-мм системы Д-30, после чего его обмазали угаром от снаряда и били по пятой точке гильзой. Фанаты музыканта пожелали ему удачи на фронте и назвали его примером для других.

Ранее Виталий показал, что ценит больше всего на фронте. Как оказалось, это приятные моменты, которые в условиях войны ощущаются совсем иначе. Он также погладил щенка по животику на фото, ведь очень любит животных, и доказывает это даже на фронте.