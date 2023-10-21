Украинский певец Иван Сяркевич, известный под псевдонимом Ivan Navi, раскрыл подробности рождения первенца. Музыкант присутствовал на родах, и объяснил, почему выбрал необычное имя для сына.
В проекте Неймовірна правда про зірок Иван рассказал, что имя Дарий выбрал не просто так.
— Имя выбрал я — очень люблю исторические фильмы, и когда-то был король Дарий. Мне оно настолько запало в душу, и Роме также понравилось, — заявил артист.
Navi также добавил, что он был на родах, и эмоций у него было много.
— Это невероятные эмоции, когда тебе привозят маленького в палату, ставят тебе на грудь. Это тепло, когда он кричит. Я просто лежу, трясусь, у меня слезы начинают течь градом. Неонатолог начинает меня успокаивать — эмоции зашкаливали, — отмечает певец.
Напомним, что у Navi родился сын в конце августа. На днях маленькому Дарию будет 2 месяца. Новость об отцовстве стала настоящей неожиданностью для поклонников артиста — он не делился подробностями своей личной жизни.
Фото: Иван Сяркевич