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Персоны

Слезы текли градом: Ivan Navi рассказал об имени и родах первенца

21 октября 2023, 14:22
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ivan Navi

Украинский певец Иван Сяркевич, известный под псевдонимом Ivan Navi, раскрыл подробности рождения первенца. Музыкант присутствовал на родах, и объяснил, почему выбрал необычное имя для сына.

В проекте Неймовірна правда про зірок Иван рассказал, что имя Дарий выбрал не просто так. 

— Имя выбрал я — очень люблю исторические фильмы, и когда-то был король Дарий. Мне оно настолько запало в душу, и Роме также понравилось, — заявил артист.

Navi также добавил, что он был на родах, и эмоций у него было много.

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— Это невероятные эмоции, когда тебе привозят маленького в палату, ставят тебе на грудь. Это тепло, когда он кричит. Я просто лежу, трясусь, у меня слезы начинают течь градом. Неонатолог начинает меня успокаивать — эмоции зашкаливали, — отмечает певец.

Напомним, что у Navi родился сын в конце августа. На днях маленькому Дарию будет 2 месяца. Новость об отцовстве стала настоящей неожиданностью для поклонников артиста — он не делился подробностями своей личной жизни.

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ФотоИван Сяркевич

Источник
Невероятная правда о звездах
Теги
українські зірки
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