Британская писательница Джоан Роулинг отреагировала на поздравление украинки с Новым годом 2023.

Поклонница творчества автора книг о Гарри Поттере обнародовала в Twitter фото своей коллекции романов писательницы, переведенную на украинский язык.

Wishing you and all your fellow Ukranians a much happier new year

???????? #SlavaUkraini https://t.co/LdvtsVrSHF — J.K. Rowling (@jk_rowling) January 1, 2023 Сейчас смотрят

— С Новым годом из Украины. Спасибо за вашу поддержку, — написала фанатка под снимком.

Джоан сделала репост и пожелала украинцам счастья.

— Желаю вам и всем вашим соотечественникам счастливого Нового года. Слава Украине, — написала Роулинг.

Комментарий писательницы собрал более 11 тыс. лайков.

Отметим, Джоан поддерживает Украину в полномасштабной войне с РФ. Еще в марте Роулинг говорила, что пожертвует больше $1 млн украинским детям.