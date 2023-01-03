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Слава Украине! Джоан Роулинг пожелала гражданам нашей страны счастья

3 января 2023, 11:41
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Джоан Роулінг
Источник: Getty Images

Британская писательница Джоан Роулинг отреагировала на поздравление украинки с Новым годом 2023.

Поклонница творчества автора книг о Гарри Поттере обнародовала в Twitter фото своей коллекции романов писательницы, переведенную на украинский язык.

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— С Новым годом из Украины. Спасибо за вашу поддержку, — написала фанатка под снимком.

Джоан сделала репост и пожелала украинцам счастья.

— Желаю вам и всем вашим соотечественникам счастливого Нового года. Слава Украине, — написала Роулинг.

Комментарий писательницы собрал более 11 тыс. лайков.

Отметим, Джоан поддерживает Украину в полномасштабной войне с РФ. Еще в марте Роулинг говорила, что пожертвует больше $1 млн украинским детям.

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