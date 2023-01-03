Британская писательница Джоан Роулинг отреагировала на поздравление украинки с Новым годом 2023.
Поклонница творчества автора книг о Гарри Поттере обнародовала в Twitter фото своей коллекции романов писательницы, переведенную на украинский язык.
Wishing you and all your fellow Ukranians a much happier new year
???????? #SlavaUkraini https://t.co/LdvtsVrSHF
— J.K. Rowling (@jk_rowling) January 1, 2023
— С Новым годом из Украины. Спасибо за вашу поддержку, — написала фанатка под снимком.
Джоан сделала репост и пожелала украинцам счастья.
— Желаю вам и всем вашим соотечественникам счастливого Нового года. Слава Украине, — написала Роулинг.
Комментарий писательницы собрал более 11 тыс. лайков.
Отметим, Джоан поддерживает Украину в полномасштабной войне с РФ. Еще в марте Роулинг говорила, что пожертвует больше $1 млн украинским детям.