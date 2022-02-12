Певица Джамала, которая входила в состав жюри отбора на Евровидение 2022 от Украины, высказалась насчет победы Алины Паш, а также сказала, чего не хватает исполнительнице в номере.

Алина, которая исполнила песню Тіні забутих предків, получила от судей 8 баллов, от зрителей 7, что в общей сумме 15. Джамала отметила, что классно то, что их голоса практически совпали с голосами слушателей.

— Это значит, что мы на одной волне и это значит то, что мы видели и чувствовали со сцены, тоже самое и зрителям передалось с экранов. Это крутой пазл, — отметила певица.

Артистка сказала, что в песню Алины добавила бы больше вокала, поскольку ей кажется, что первая часть куплета немного сыровата.

— Мне хочется, чтобы песня начиналась сначала. Потом она раскрывает все, но вначале мне кажется, что немного медленно все раскрывается. Очень мало времени. Зритель включает и хочет видеть сразу все — картинку, глаза, песню. Они и так доработают, мне кажется, что это понятно, поскольку первое исполнение наживо, — отметила Джамала.

Также она сказала, что раньше, когда Евровидение проходило с полуфиналами, у участников была возможность совершенствовать свои песни, а на финале уже делать так, как надо.

— А тут сразу финал. Это сложнее, — отметила певица.

Напомним, что в состав жюри отбора на Евровидение 2022 входили Джамала, Тина Кароль и Ярослав Лодыгин. Детальнее о том, кто поедет на Евровидение 2022 от Украины — читайте на Фактах ICTV.