Ракетный обстрел 9 марта застал украинцев ночью, когда многие спали. В результате, есть попадания по инфраструктуре, взрывы происходили во многих городах Украины. Очередной теракт со стороны России активно обсуждают не только пользователи сети, но и украинские звезды.

Реакция звезд на ракетный обстрел 9 марта — далее в материале.

Певица Настя Каменских напомнила всему миру о том, что Россия — страна-террорист.

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— Вся Украина не спала этой ночью, потому что РФ осуществила массированную ракетную атаку и терроризировала мирных людей. Но мы сильные и выдержим все! — заявила артистка.

Ведущая Маша Ефросинина рассказала о своем состоянии после ракетных обстрелов.

— У меня физиологическая зависимость от состояния Украины, где бы я не была. Ночь прошла в ужасах — ночная массированная атака моей родной страны. Тревога длилась пять часов, — заявила блогер.

Певица Ольга Цибульская показала, как она провела эту воздушную тревогу на парковке в автомобиле вместе со своим сыном. Артистка посоветовала всем быть в укрытиях, а также донатить нашим защитникам.

Слава Демин напомнил всем, что нужно двигаться дальше, и с каждым днем победа все ближе.

— Сложная ночь! Но мы их пошлем в ж**у и продолжим двигаться к победе, — заявил ведущий.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво напомнил украинцам, что бывали и сложнее моменты во время борьбы за нашу свободу.

— Почти 7 часов ракетной атаки, но мы и не такое выдерживали, — добавил кулинар.

Актер Тарас Цымбалюк также пережил сложную ночь — он напомнил, кем на самом деле является наш сосед.

Перед ракетным обстрелом звезды поздравляли с 8 марта. Многие хвастались пышными букетами, а также поздравляли украинок, восхищаясь их терпением и выдержкой.