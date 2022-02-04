Вторым членом жюри отбора на Евровидение 2022 года стал член правления Суспільного, режиссер Ярослав Лодыгин.

— Чувствую большую ответственность, но в то же время радость, что имею возможность приобщиться к нашей общей цели — в наши тревожные времена создать большой музыкальный праздник для всей страны вечером 12 февраля, — отметил Ярослав Лодыгин.

Ярослав Лодыгин стал членом правления UA: Суспільне мовлення в августе 2019 года. В том же году он стал членом Европейской киноакадемии благодаря своей сценарной и режиссерской деятельности.

Ранее оргкомитет объявил, что коллегой Лодыгина за судейским столом станет известная певица Тина Кароль. Для нее это не первый опыт. Артистка уже выбирала представителя Украины на Евровидении в 2020 году.

В субботу, 5 февраля, оргкомитет объявит третьего члена жюри Нацотбора.

Следует отметить, что от членов жюри зависит всего 50% результата участника. Остальные 50% составляют голоса зрителей.