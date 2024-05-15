Российская оперная певица Анна Нетребко возвращается на сцену Государственной оперы в Берлине. Об этом стало известно на презентации нового сезона.

Анна Нетребко споет в Немецкой государственной опере

Новая художественная руководительница оперы Элизабет Соботка и новый главный дирижер Кристиан Тилеманн надеются, что выступление Нетребко не вызовет новую волну протестов.

— Она сделала очень глупую вещь, но она дистанцировалась и на самом деле больше не имеет ничего общего с Россией, — заверила Соботка, комментируя поддержку певицей политики Путина.

Прошлой осенью певица появилась здесь в Макбете Верди, из-за чего перед оперным театром собрались протестующие, которые требовали исключить россиянку из состава труппы.

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В новом сезоне скандальная артистка исполнит партию Эбигайль в Набукко Верди в октябре этого года. Также ее планируют привлечь к Трубадуру Верди весной 2025 года, пишет немецкое издание B.Z.

— Я не знаю никого, кто мог бы спеть Эбигейл лучше, — заявил Тилеманн.

Тем временем в Швейцарии отменили концерт Анны Нетребко. Она должна была выступать 1 июня в Центре культуры и конгрессов в Люцерне.

Позиция Анны Нетребко в российско-украинской войне

Певица имеет общие фото с лидерами и приспешниками самопровозглашенной “ДНР”. В 2014 году она направила 1 млн рублей донецкой опере, когда город уже был под контролем оккупантов.

Когда начались отмены выступлений и протесты, представители Нетребко отметили, что она публично высказалась против войны и призвала к миру в Украине. Сама артистка говорила, что видела Путина лишь несколько раз в жизни.

Кроме российского гражданства, Анна Нетребко имеет австрийский паспорт.