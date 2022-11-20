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Скачет биполярочка: Приходько высмеяла Лободу, которая назвала себя украинской певицей

20 ноября 2022, 12:47
Валентина Чорна редактор ленты
Світлана Лобода, Анастасія Приходько

Артистка Анастасия Приходько прокомментировала заявление Светланы Лободы, которая недавно назвала себя украинской певицей.

После премьеры трека Два незнайомці Лобода дала в интервью, в котором отметила, что “быть украинской артисткой – это стать на сторону света”.

Приходько резко отреагировала на эти слова, намекнув на лицемерие звезды. В комментариях она добавила, что не “злорадствует”, а констатирует факт.

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— Умерьте эту женщину кто-нибудь. У нее скачет биполярочка. Раздвоение личности, серьезные психологические отклонения, – заявила Приходько.

Отметим, что Анастасия Приходько не впервые упрекает Светлану Лободу за ее высказывания.

Артистка неоднократно заявляла, что помощь Лободы Украине является “откупом от собственных грехов”.

— Ни один из них, кто выступал в Московии с 2014 года, ни один не говорит: Извините меня, украинцы. Простите меня за то, что я была слепа, глуха. Нет, я не понимала. Никто из них не извинился… Месяц нужно было ждать, чтобы понять, что в твоем Ирпене происходит? У тебя людей убивали в Ирпене, ты месяц ждала? Ради чего?, – заявляла Приходько.

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Анастасия Приходько Светлана Лобода
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