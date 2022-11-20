Артистка Анастасия Приходько прокомментировала заявление Светланы Лободы, которая недавно назвала себя украинской певицей.

После премьеры трека Два незнайомці Лобода дала в интервью, в котором отметила, что “быть украинской артисткой – это стать на сторону света”.

Приходько резко отреагировала на эти слова, намекнув на лицемерие звезды. В комментариях она добавила, что не “злорадствует”, а констатирует факт.

Сейчас смотрят

— Умерьте эту женщину кто-нибудь. У нее скачет биполярочка. Раздвоение личности, серьезные психологические отклонения, – заявила Приходько.

Отметим, что Анастасия Приходько не впервые упрекает Светлану Лободу за ее высказывания.

Артистка неоднократно заявляла, что помощь Лободы Украине является “откупом от собственных грехов”.

— Ни один из них, кто выступал в Московии с 2014 года, ни один не говорит: Извините меня, украинцы. Простите меня за то, что я была слепа, глуха. Нет, я не понимала. Никто из них не извинился… Месяц нужно было ждать, чтобы понять, что в твоем Ирпене происходит? У тебя людей убивали в Ирпене, ты месяц ждала? Ради чего?, – заявляла Приходько.