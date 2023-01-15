Родственники жены Канье Уэста Бьянки Цензори с радостью принимают артиста в свою семью.

Об этом заявила сестра Бьянки Анджелина.

— Это очень волнующие новости как для моей сестры, так и для семьи, но пока мы предпочитаем об этом молчать, — заявила Анджелина.

Еще одна родственница 27-летней возлюбленно Канье Алиссия Цензори добавила, что очень рада за них обоих.

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Новость о том, что 45-летний Уэст и 27-летняя Бьянка тайно поженились, удивила фанатов музыканта.

О бракосочетании стало известно благодаря друзьям артиста. Так, это произошло на частной церемонии в Беверли-Хиллз, штат Калифорния в начале января.

И хотя пара не получила свидетельство о браке, чтобы сделать свой союз законным, они были замечены с кольцами на безымянных пальцах.

До сих пор неизвестно, когда они начали встречаться.

Всю осень и декабрь Канье разводился со своей бывшей супругой Ким Кардашьян, а после этого его видели в компании 24-летней Джулианой Налу, с которой он также успел расстаться.

Впрочем, и без компании девушек у него был насыщенный сезон — актера обвиняли в антисиметизме на фоне скандальных заявлений о евреях и симпатий к Гитлеру и Путину.