Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Похоже на Covid-19, но это не он. Надя Дорофеева и Михаил Кацурин заболели

20 декабря 2022, 10:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Надя Дорофеева

Певица Надя Дорофеева вместе с возлюбленным, ресторатором Михаилом Кацуниным заболела. Возможно — Covid-19, а может — грипп.

В Instagram-stories артистка написала, что они присоединились ко всем заболевшим друзьям.

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин

Сейчас смотрят

— Судя по всему, сейчас эпидемия гриппа. Причем такая, очень мощная, — отметила Надя.

Говорит, очень высокая температура, которая плохо сбивается. Болит голова и практически не проходит.

— Похоже на Covid-19, но это не он. Тесты сделаны. Так что, всем не болеть, а то грипп это просто ужас, — подытожила Надя.

Читайте также:
Надя Дорофеева и Миша КацуринОтветы на вопросы о личной жизни: Надя Дорофеева и Михаил Кацурин спели вместе

Теги
вірус грипу Міша Кацурін Надя Дорофеева
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь