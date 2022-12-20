Певица Надя Дорофеева вместе с возлюбленным, ресторатором Михаилом Кацуниным заболела. Возможно — Covid-19, а может — грипп.
В Instagram-stories артистка написала, что они присоединились ко всем заболевшим друзьям.
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— Судя по всему, сейчас эпидемия гриппа. Причем такая, очень мощная, — отметила Надя.
Говорит, очень высокая температура, которая плохо сбивается. Болит голова и практически не проходит.
— Похоже на Covid-19, но это не он. Тесты сделаны. Так что, всем не болеть, а то грипп это просто ужас, — подытожила Надя.