Американская актриса Джейн Фонда рассказала, что больна раком и проходит химиотерапию.

В Instagram 84-летняя артистка написала, что ей поставили диагноз неходжкинская лимфома. По словам Джейн, это рак, который хорошо поддается лечению — 80% людей выживают.

— Так что мне очень повезло. Мне также повезло, потому что у меня есть медицинская страховка и доступ к лучшим врачам и методам лечения. Я понимаю, и это больно, что я имею привилегию в этом. Почти каждой семье в Америке в какой-то момент приходится сталкиваться с раком, и слишком многие не имеют доступа к качественному медицинскому обслуживанию, которое получаю я, и это неправильно, — сказала актриса.

Джейн добавила, что необходимо говорить не только о лечении, но и о причинах возникновения рака, чтобы можно было их устранить. Также кинозвезда сообщила, что в течении шести месяцев проходит химиотерапию и хорошо справляется с лечением.

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— Рак — это учитель, и я обращаю внимание на уроки, которые он мне дает. Один из таких уроков — важность сообщества. Рост и углубление сообщества, чтобы мы не были одинокими. И рак вместе с моим возрастом — почти 85, бесспорно учит важности адаптации к новым реалиям. Мы переживаем самое важное время в истории человечества, потому что от того, что мы делаем или не делаем прямо сейчас, будет зависеть, каким будет будущее, и я не позволю раку помешать мне делать все, что в моих силах, — подытожила Джейн.

В 2018 году Джейн Фонде удалили раковую опухоль на губе.