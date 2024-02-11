Король Великобритании впервые обратился с публичным заявлением с того момента, как у него диагностировали рак. Обращение он написал из дворца Сандригем, где проходит лечение.

Король Чарльз III поблагодарил за поддержку

В своем заявлении монарх выразил искреннюю благодарность за многочисленные сообщения поддержки с добрыми пожеланиями, поступившие ему в последние дни.

— Как знают все, кого коснулся рак, такие добрые мысли являются самым большим утешением и ободрением, — отметил Чарльз III.

Он добавил, что ему было не менее приятно узнать, что рассказ о его собственном диагнозе способствовал общественному пониманию проблемы онкологии. Также король отметил, что теперь больше людей знают о работе организаций, поддерживающих онкобольных и их семьи в Великобритании и во всем мире.

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— Мое пожизненное восхищение их неутомимой заботой и самоотверженностью еще больше усиливается благодаря моему личному опыту, — резюмировал Его Величество.

Напомним, что о раке у Чарльза III стало известно 5 февраля. Врачи дают довольно положительные прогнозы, ведь болезнь обнаружили на ранней стадии.