Блогер Александр Волошин неожиданно признался, что у него вновь стали появляться чувства к экс-супруге, певице Анне Тринчер.

Волошин заговорил о возобновлении отношений с Тринчер

Александр Волошин объяснил, что в свое время перегорел к Анне Тринчер из-за психического расстройства. Говорит, тогда исполнительница пыталась ему помочь и полностью посвятила всю себя этому, забыв о себе. Об этом блогер рассказал в эфире Він вона шоу.

— Мы разошлись из-за моего психического расстройства. Аня полностью всю себя вложила в то, чтобы восстановить меня, и забыла о себе. То есть частично потеряла себя. Сейчас я уже вижу, что через месяц после того, как мы разошлись, она начинает заново себя находить, — сказал Александр.

Сейчас, признается, снова видит в Тринчер ту девушку, которой когда-то делал предложение. Не исключает того, что они снова могут быть вместе, однако и громких заявлений делать не хочет.

Сейчас смотрят

— Я снова вижу ее той, какой она была. Я не буду громко заявлять, но я вижу ту девушку, которой я сделал предложение. У меня что-то снова появляется внутри. Может, стоит … Я не знаю, как оно будет дальше, — подчеркнул Александр.

Сама Анна уже прокомментировала слова экс-супруга. Она выразила надежду, что для кого-то ее история станет уроком. Также Тринчер подчеркнула, что если отношения взрослые и осознанные, забота не может отталкивать, а наоборот.

Что-то снова появляется: Волошин заговорил о чувствах к Тринчер после развода / 3 изображения

— Как же важно чувствовать себя собой в отношениях и знать, что тебя поддержат в любой период… Это про духовное партнерство. Когда вы вдвоем против проблемы, а не друг против друга, — подчеркнула Тринчер.

Она добавила, что ни о чем не жалеет и сделала бы так еще раз, однако сейчас тщательно относится к выбору своего партнера и точно знает, каким он быть не должен.