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Ежедневная битва за жизнь: Шеннен Догерти рассказала про борьбу с раком мозга

19 сентября 2023, 11:33
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Шеннен Доэрти
Источник: Depositphotos

Актриса Шеннен Догерти расплакалась во время оваций, которыми ее наградили фанаты. Так поклонники поддержали любимую звезду, которая сейчас борется с раком мозга. Вместе с коллегами по сериалу Беверли-Хиллз 90210 знаменитость прибыла на фестиваль 90s Con и не сдержала эмоций, когда из зала начали звучать слова благодарности и поддержки.

– Вы знаете, как я люблю постоянно плакать. Мне кажется я только это и делаю. Спасибо вам, — обратилась растроганная Догерти к поклонникам, пока те, стоя, аплодировали ей.

В июне актриса сообщила, что борьба с раком груди превратилась еще и в противостояние опухоли в мозгу. Также она рассказала, что за несколько месяцев до этого сделала операцию по удалению новообразования и начала лучевую терапию.

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— Каждый день я веду борьбу за жизнь, и считаю, что я прекрасно справляюсь, — отметила знаменитость.

С тяжелой болезнью Шеннен Догерти борется с 2015 года, когда у нее обнаружили рак молочной железы.

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Онкология Шеннен Доэрти
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