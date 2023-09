Актриса Шеннен Догерти расплакалась во время оваций, которыми ее наградили фанаты. Так поклонники поддержали любимую звезду, которая сейчас борется с раком мозга. Вместе с коллегами по сериалу Беверли-Хиллз 90210 знаменитость прибыла на фестиваль 90s Con и не сдержала эмоций, когда из зала начали звучать слова благодарности и поддержки.

#ShannenDoherty got emotional after receiving a standing ovation at 90s Con in Tampa, FL ????⁠ pic.twitter.com/SeTqRgruxM

— Access Hollywood (@accesshollywood) September 18, 2023