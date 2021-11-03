Чтобы узнать человека, разговоров мало: Надин Медведчук встала на защиту Холостячки Огневич

Блогер-миллионник и экс-участница Холостяк 11 Надин Медведчук поделилась мнением о поцелуях Златы Огневич на Холостячке, фаворитах сезона, а также заинтриговала, есть ли симпатия у нее к кому-то из участников.

В прямом эфире #LoveLiveShow с Григорием Решетником Надин призналась, что со всеми мужчинами поддерживает общение, а вот фаворит в проекте у нее один – это Андрей Хветкевич (чемпион Америки и Украины по фридайвингу, подводный фотограф), с которым девушка давно знакома.

— Он – человек с огромнейшим сердцем. Мне кажется, он бы идеально подошел Злате. Поэтому советую ей присмотреться к Андрею, – поделилась мнением блогер.

Также Надин высказалась о тактильности и поцелуях Златы Огневич с претендентами на ее сердце, за которые зрители и даже участники, покинувшие проект, успели осудить Холостячку.

— Химия начинается с тактильности. Мое мнение: чтобы узнать человека, одних разговоров недостаточно. Ведь, если мужчина тебе нравится, и его прикосновения вызывают мурашки по коже, это знак, что стоит присмотреться. Это же так здорово, когда возникает желание взять человека за руку, быть к нему ближе, поцеловать. Я полностью поддерживаю в порывах и эмоциях Злату. Почему в нашем обществе принято считать, что мужчинам можно первым проявлять чувства через поцелуи, а женщинам – нет? Нам давно уже пора осознать, что все мы равны. У Златы есть только один шанс встретить в проекте свою любовь. Она может три месяца просто смотреть на мужчин и ничего себе не позволять, а может узнать их ближе и влюбиться в кого-то на всю жизнь. Неужели не для этого создан проект? — отметила блогер.

Надин призналась, что и в своей жизни часто сталкивается с негативом. Но девушка уверена, что внимание в любом проявлении – это несомненно плюс.

— Чем больше людей следит за твоей жизнью, чем ты становишься популярнее, тем больше тебя осуждают. Те, кто пишут негатив, либо недовольны собой и своей деятельностью, либо же пытаются перекрыть личные проблемы, выплескивая недовольство на других. Я считаю, что хейтеры – это очень хорошо (улыбается, — Ред.).

Если их нет, значит человек никому неинтересен. Как справляться? Очень просто! Не слушать и не реагировать на то, что говорят другие. Живите с открытым сердцем и слушайте только его. Только тогда можно стать счастливым, – высказала мнение экс-участница реалити Холостяк.

А вот на провокационный вопрос Григория, возникла ли симпатия у Надин к кому-то из участников сезона, девушка не стала отвечать, но загадочно улыбнулась.