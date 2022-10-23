Украинская певица Тина Кароль раскрыла свой секрет стройности. Как оказалось, во время перелетов артистка кушает то, что есть на каждой кухне в Украине.

Своим методом звезда поделилась в Telegram-канале.

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Как оказалось, весь секрет в вареных яйцах, а точнее — в белке. Правильное питание позволит выглядеть на все сто.

— Ничто так не губит красоту и тонус как углеводы. Уменьшая их, получаешь результаты age control. Да, сложно держаться, когда постоянные стрессы, но сложнее смотреть на себя в зеркало когда там что-то, а не ты! Короче, найти такой белок это квест, но потом приятно, — поделилась своими мыслями Тина.

Кароль также показала свои снимки во время путешествия — куча чемоданов и вареное яйцо в лоточке, а также виноград. В яйце много белка, который позитивно влияет на кожу лица — упругость, прочность и эластичность.

Ранее Тина Кароль рассказала об одиночестве. Артистка заявила, что это чувство никогда не исчезает, и лучше всего его сделать инструментом для творчества. Также одиночество можно использовать как стимул для окружающих людей.