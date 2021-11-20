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Что она делает? Девочка на цепях зажгла сцену Україна має талант

20 ноября 2021, 21:39
Каріна Зуєва редактор розділу Lifestyle
Что она делает? Девочка на цепях зажгла сцену Україна має талант
Источник: СТБ

На сцене Україна має талант выступила Александра Лемиш, которая впервые в мире показала трюк — ребенок на цепях.

Девочка поразила не только зрителей, но и судей, которые выразили ей свое восхищение.  Не думая они сказали Александре четыре Да.

Обычно в мире подобный трюк выполняют только взрослые и то редко, поскольку это очень больно.

Родители Александры были в восторге от этой идеи, только потому что девочка сама этого очень хотела.

Чтобы поставить этот трюк, Лемиш не раз обдирала себе руки и ноги до крови, но даже это ее не останавливало. В итоге ее номер зафиксирован в Книге рекордов Украины.

В 2018 году Александра стала рекордсменкой как самая юная гимнастка, выполняющая цирковой номер на цепях.

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Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Каждый эфир в составе звездного жюри появляется еще один судья. В пятом выпуске дополнительное судейское кресло занял олимпийский чемпион Жан Беленюк.

Теги
СТБ , Україна має талант
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