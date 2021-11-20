На сцене Україна має талант выступила Александра Лемиш, которая впервые в мире показала трюк — ребенок на цепях.

Девочка поразила не только зрителей, но и судей, которые выразили ей свое восхищение. Не думая они сказали Александре четыре Да.

Обычно в мире подобный трюк выполняют только взрослые и то редко, поскольку это очень больно.

Родители Александры были в восторге от этой идеи, только потому что девочка сама этого очень хотела.

Чтобы поставить этот трюк, Лемиш не раз обдирала себе руки и ноги до крови, но даже это ее не останавливало. В итоге ее номер зафиксирован в Книге рекордов Украины.

В 2018 году Александра стала рекордсменкой как самая юная гимнастка, выполняющая цирковой номер на цепях.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Каждый эфир в составе звездного жюри появляется еще один судья. В пятом выпуске дополнительное судейское кресло занял олимпийский чемпион Жан Беленюк.