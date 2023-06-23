Колыбельная успокаивает и дает возможность малышам быстрее засыпать. Кроме того, детские песенки помогают новорожденным в дальнейшем быстрее научится разговаривать и воспринимать речь, что слышит ребенок.

Факты ICTV подготовили для вас подборку колыбельных песен на украинском языке, которые помогут вашему малышу быстрее заснуть.

Колыбельная — Ой, ходить сон коло вікон

Ой ходить сон коло вікон,

а дрімота коло плота.

Питається сон дрімоти:

– А де будем ночувати?

– Де хатонька тепленькая,

де дитинка маленькая,

Туди підем ночувати,

І дитинку колисати.

А на кота та й воркота,

на дитинку тай дрімота

Котик буде муркотати

а дитинка буде спати.

Колыбельная — Котику сіренький

Котику сіренький,

Котику біленький,

Котку волохатий,

Не ходи по хаті,

Не ходи по хаті,

Не буди дитяти.

Дитя буде спати,

Котик воркотати.

Ой на кота – воркота,

На дитину – дрімота.

А-а, а-а, а-а, я!

Колыбельная — Сонько-дрімко

Пізня вже годинка,

Чом не спиш, дитинко,

Он твоя матуся

Кличе Сонька-Дрімка.

Сонько-Дрімко носить

Всім, хто лиш попросить,

В кошику лозовім

Казочки чудові.

Принесе співанку,

Тиху колисанку.

Хто її послуха –

Спатиме до ранку.

Синку маленький,

Донечко рідненька,

Нічка прийшла –

Спатоньки пора.

Завтра Сонько-Дрімко

Прийде в кожну хату,

Знову наших діток

Буде колисати.

Колыбельная — Ой, люлі, люлі, налетіли гулі

Ой лю-люлі-люлі,

Налетіли гулі,

Налетіли гулі,

Та й сіли на люлі.

Стали думать і гадать,

Чим дитятко годувать:

Чи бублечком, чи медком,

Чи солодким молочком.

Ми бубличка купим,

А й медочок влупим,

А й кашки наварим,

А й молочка спарим.

Колисочка рип-рип,

А дитинка спить-спить.

Колисочка перестала,

А дитиночка й устала.

Вітер в пічці не гуде,

Бо дитинка спать буде,

Пташка в саду не співає,

Бо дитинка спать лягає…

Голубочка не воркує,

Бо дитиночка почує,

Голубочок не воркоче,

Бо дитинка спати хоче…

Котик спить на пічці,

А дитинка — в колисці,

Пташка — в саді у кубельці,

А дитинка — на постельці.

Коник — в стайні на сінці,

А дитинка — в колисці,

Песик — в будці на мотузці,

А дитинка — на подушці.

Жабка спить біля водички,

Лисеня — біля лисички,

Кошенятко — біля киці,

А дитинка — біля циці.

Люлі, люлі, люлечки,

Налетіли гулечки,

Налетіли гулечки,

Та й сіли на люлечки…

Украинская народная колыбельная — Гойда, гойда-гой, ніченька іде

Гойда, гойда-гой, ніченька іде…

Гойда, гойда-гой, ніченька іде,

Діточок малих спатоньки кладе.

Під вікном тремтить вишенька мала,

В хатку проситься, бо прийшла зима.

Під вікном тремтить вишенька мала,

В хатку проситься, бо прийшла зима.

Гойда, гойда-гой, очка заплющи,

В сні щасливому зогрієшся ти.

Йди до хлопчика, люба вишенько,

В колисочці вам буде тепленько.

Йди до хлопчика, люба вишенько,

В колисочці вам буде тепленько.

Гойда, гойда-гой ніч прийшла до нас,

Діточкам малим спатоньки вже час.

Рости, хлопчику, з вишенькою враз,

Хай не скупиться доленька для вас.

Рости, хлопчику, з вишенькою враз,

Хай не скупиться доленька для вас.