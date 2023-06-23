Колыбельная успокаивает и дает возможность малышам быстрее засыпать. Кроме того, детские песенки помогают новорожденным в дальнейшем быстрее научится разговаривать и воспринимать речь, что слышит ребенок.
Факты ICTV подготовили для вас подборку колыбельных песен на украинском языке, которые помогут вашему малышу быстрее заснуть.
Колыбельная — Ой, ходить сон коло вікон
Ой ходить сон коло вікон,
а дрімота коло плота.
Питається сон дрімоти:
– А де будем ночувати?
– Де хатонька тепленькая,
де дитинка маленькая,
Туди підем ночувати,
І дитинку колисати.
А на кота та й воркота,
на дитинку тай дрімота
Котик буде муркотати
а дитинка буде спати.
Колыбельная — Котику сіренький
Котику сіренький,
Котику біленький,
Котку волохатий,
Не ходи по хаті,
Не ходи по хаті,
Не буди дитяти.
Дитя буде спати,
Котик воркотати.
Ой на кота – воркота,
На дитину – дрімота.
А-а, а-а, а-а, я!
Колыбельная — Сонько-дрімко
Пізня вже годинка,
Чом не спиш, дитинко,
Он твоя матуся
Кличе Сонька-Дрімка.
Сонько-Дрімко носить
Всім, хто лиш попросить,
В кошику лозовім
Казочки чудові.
Принесе співанку,
Тиху колисанку.
Хто її послуха –
Спатиме до ранку.
Синку маленький,
Донечко рідненька,
Нічка прийшла –
Спатоньки пора.
Завтра Сонько-Дрімко
Прийде в кожну хату,
Знову наших діток
Буде колисати.
Колыбельная — Ой, люлі, люлі, налетіли гулі
Ой лю-люлі-люлі,
Налетіли гулі,
Налетіли гулі,
Та й сіли на люлі.
Стали думать і гадать,
Чим дитятко годувать:
Чи бублечком, чи медком,
Чи солодким молочком.
Ми бубличка купим,
А й медочок влупим,
А й кашки наварим,
А й молочка спарим.
Колисочка рип-рип,
А дитинка спить-спить.
Колисочка перестала,
А дитиночка й устала.
Вітер в пічці не гуде,
Бо дитинка спать буде,
Пташка в саду не співає,
Бо дитинка спать лягає…
Голубочка не воркує,
Бо дитиночка почує,
Голубочок не воркоче,
Бо дитинка спати хоче…
Котик спить на пічці,
А дитинка — в колисці,
Пташка — в саді у кубельці,
А дитинка — на постельці.
Коник — в стайні на сінці,
А дитинка — в колисці,
Песик — в будці на мотузці,
А дитинка — на подушці.
Жабка спить біля водички,
Лисеня — біля лисички,
Кошенятко — біля киці,
А дитинка — біля циці.
Люлі, люлі, люлечки,
Налетіли гулечки,
Налетіли гулечки,
Та й сіли на люлечки…
Украинская народная колыбельная — Гойда, гойда-гой, ніченька іде
Гойда, гойда-гой, ніченька іде…
Гойда, гойда-гой, ніченька іде,
Діточок малих спатоньки кладе.
Під вікном тремтить вишенька мала,
В хатку проситься, бо прийшла зима.
Під вікном тремтить вишенька мала,
В хатку проситься, бо прийшла зима.
Гойда, гойда-гой, очка заплющи,
В сні щасливому зогрієшся ти.
Йди до хлопчика, люба вишенько,
В колисочці вам буде тепленько.
Йди до хлопчика, люба вишенько,
В колисочці вам буде тепленько.
Гойда, гойда-гой ніч прийшла до нас,
Діточкам малим спатоньки вже час.
Рости, хлопчику, з вишенькою враз,
Хай не скупиться доленька для вас.
Рости, хлопчику, з вишенькою враз,
Хай не скупиться доленька для вас.