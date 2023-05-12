13 мая весь мир узнает имя победителя песенного конкурса Евровидение 2023. В финале выступят представители 26 стран, но только одному участнику удастся одержать победу.
Сам конкурс состоит из нескольких этапов: внутреннего нацотбора, двух полуфиналов и финала. Однако не всем странам приходится бороться за выход в финал.
В 2022 году Украина одержала победу на Евровидении, поэтому автоматически попадает в финал, однако страны Большой пятерки имеют гарантированное место в финале ежегодно.
Факты ICTV узнавали, что такое Большая пятерка, как она образовалась, какие страны туда входят и почему их представители автоматически попадают в финал Евровидения.
Большая пятерка Евровидения: что это и как образовалась
Согласно регламенту конкурса, исполнители, представляющие страны Большой пятерки, не должны участвовать в полуфинале, ведь им гарантировано место в финале. К таким странам относятся:
- Испания
- Германия
- Франция
- Италия
- Великобритания
После Второй мировой войны, в Европейском вещательном союзе появилась идея создать международный песенный конкурс, где бы все страны принимали участие в единой телевизионной программе, которая транслировалась бы одновременно во всех странах, являющихся членами союза.
Первый конкурс состоялся 24 мая 1956 года в Лугано, Швейцария. Тогда семь стран представили по две песни.
Однако понятие Большая пятерка появилось значительно позже. Сначала в 2001 году сформировалась большая четверка, которую образовали Испания, Германия, Великобритания и Франция — главные спонсоры Евровидения и, собственно, представители Европейского вещательного союза.
Через 10 лет к ним присоединилась Италия и четверка превратилась в Большую пятерку.
Право проходить отбор автоматически предоставлено этим странам из-за того, что они являются главными спонсорами конкурса.
Правила конкурса для Большой пятерки
В общем правила Евровидения для них немножко отличаются.
Страны Большой пятерки должны провести внутренний нацотбор и выбрать представителя, но их исполнители не должны соревноваться в двух полуфиналах за место в гранд-финале.
Это и есть главное отличие между странами Большой пятерки и другими представителями.
Кто будет представлять страны Большой пятерки в 2023 году
- Испания: Бланка Палома – EaEa
- Германия: Lord of the Lost – Blood & Glitter
- Франция: La Zarra – Evidemment
- Италия: Марко Менгони – Due vite
- Великобритания: Мае Муллер – I Wrote A Song
Сколько раз страны Большой пятерки побеждали на Евровидении
Великобритания участвовала в конкурсе начиная с 1957 года. Британские артисты пять раз одерживали победу:
- 1997 год Katrina and The Waves – Love Shine a Ligh
- 1981 год Bucks Fizz – Making your mind up
- 1976 год Brotherhood of Man – Save Your Kisses for Me
- 1969 год Lulu – Boom Bang-A-Bang
- 1967 год Sandie Shaw – Puppet on a String
Италия участвует в конкурсе с 1956 года с длительным перерывом между 1997 и 2010 годами. Итальянские артисты трижды побеждали в конкурсе:
- 2021 год Måneskin — Zitti e buoni
- 1990 год Toto Cutugno – Insieme: 1992
- 1964 год Gigliola Cinquetti – Non Ho L’Età
Германия — одна из стран, участвовавших в самом первом конкурсе песни Евровидение 1956 года. За все время выступлений исполнители от Германии побеждали дважды:
- 2010 год Lena – Satellite
- 1982 год Nicole – Ein bisschen Frieden
Испанские артисты тоже выигрывали Евровидение дважды:
- 1969 год Salomé – Vivo cantando
- 1968 год Massiel – La la la
Франция участвовала в конкурсе песни Евровидение каждый год с момента его основания в 1956-м, кроме 1974 и 1982 годов. Французы побеждали на конкурсе пять раз:
- 1969 год Frida Boccara – Un Jour, Un Enfant
- 1965 год France Gall – Poupée de cire, poupée de son
- 1962 год Isabelle Aubret – Un premier amour
- 1960 год Jacqueline Boyer – Tom Pillibi
- 1958 год André Claveau – Dors, Mon Amour