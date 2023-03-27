Американская компания Netflix продолжает выпускать долгожданные премьеры.

В общем, в 2023 году Netflix запланировал релиз 49 фильмов.

Какие премьеры выйдут в апреле 2023 на Netflix, рассказывают Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Премьеры апреля 2023 года на Netflix

Oh Belinda/Ах, Белинда

Жанр: комедия, драма.

Ремейк популярной комедии 1986 года “Ах, Белинда” выйдет уже 7 апреля 2023 года.

Сюжет разворачивается вокруг молодой актрисы Серап, имевшей идеальную телевизионную жизнь. Девушка была окружена славой: постоянные съемки, любовь поклонников и никаких бытовых забот.

Однажды Серап играла обычную типичную домохозяйку в рекламе шампуня “Белинда”. Во время съемки возникали трудности со сценой, где актриса выходила из душевой, ведь Серап имела “недостаточно убедительный вид”. Когда девушка в очередной раз выходит из душа — вокруг никого нет. Она оказывается в квартире, где бегают двое детей, а на диване сидит незнакомый мужчина.

Героиню все принимают за Насие — девушку-домохозяйку из рекламы. Поэтому Серап придется вернуть свое имя и прошлую жизнь.

Beef/Ссора

Жанр: теледрама, телекомедия.

Дэнни Чо — простой подрядчик, которому почти всегда не везет. Эми Ла — успешная женщина, для которой бизнес — это вся ее жизнь.

Однажды жизненные пути незнакомцев пересекаются из-за аварии на дороге. На протяжении 10 серий героев поглощают вражда и противостояние.

Релиз сериала запланирован на 6 апреля 2023 года.

Transatlantic/За океаном

Жанр: теледрама, телесериал на основные книги.

Мини-сериал “За океан” является экранизацией популярного романа Джули Оррингер “The Flight Portfolio”.

Американский журналист Вариан Фрай в 1940 году прибыл во Францию и организует Комитет чрезвычайного спасения. Он, вместе с единомышленниками, планирует помочь художникам, писателям и другим беженцам бежать из Европы во время Второй мировой войны.

Премьера состоится 7 апреля 2023 года.

Seven Kings Must Die/Семь королей должны умереть

Жанр: исторический, приключенческий боевик-драма, на основе книг.

Фильм “Семь королей должны умереть” продолжит историю сериала “Последнее королевство”. Наследники короля Эдуарда пытаются поделить корону и занять место на троне. А главный герой Уттред, вместе со своими товарищами, начинает путешествие с целью объединить Англию в одно целое. Однако на пути героев появляются различные препятствия, в том числе и политические интриги.

Фильм выйдет 14 апреля 2023 года.

Hunger/Голод

Жанр: драма, триллер.

20-летняя девушка Аой живет в старом квартале Бангкока. Однажды она получает в наследство семейный ресторан и решает взяться за руководство. Аой находит талантливого шеф-повара Пола, который смог увеличить количество посетителей. Он привел свою команду, которая называется “Голод”. Со временем девушка начинает замечать другую сторону выдающегося повара. А совсем скоро Аой поймет, насколько жестоко Пол борется с конкурентами. Это заставит героиню пойти на риск и вступить в борьбу со свирепым врагом и его “голодной” командой.

Релиз запланирован на 8 апреля 2023 года.