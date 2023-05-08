Певица Настя Каменских поздравила Потапа с днем рождения. Артистка не стала писать огромный текст с пожеланиями, но теплые слова показали всю ее любовь и чувства к мужу.

Поздравления с 42-летием Настя опубликовала в Instagram.

— Что бы ни случилось в этой Вселенной или в какой-то другой! — я с тобой, Потап. Я люблю тебя, — заявила Каменских.

Артистка также показала общий с мужем снимок, где они обнимаются и улыбаются на камеру. Некоторые пользователи отметили, что у них давно не было общих фото, что только подогревал слухи о разводе.

Поклонники Насти присоединились к поздравлениям:

Здоровья ему!

Берегите друг друга.

Леша, с Днем Рождения! Настя, счастья вам и берегите свою любовь. Вы такие прекрасные!

Ну слава Богу. Разве можно так долго без ваших совместных фоток?

Напомним, что 4 мая Потап поздравил Настю Каменских с днем рождением. У пары важные дни находятся очень рядом в календаре. В теплом поздравлении продюсер назвал Настю лягушенком, лучшей женой, певицей и человеком с самой красивой душой. В начале мая 2023 артистке исполнилось 36 лет.