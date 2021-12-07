Украинская певица Нина Матвиенко призналась, что ждет, когда ее дочь Тоня вместе со своим мужем, певцом Арсеном Мирзояном съедут от нее.

Недавно Арсен и Тоня приобрели собственную квартиру, сейчас они все еще живут с Ниной в трехэтажном доме, однако артистка сказала, что ждет их переезда.

— Я так этого жду. С большим удовольствием, еще и вот так вытолкну, — смеясь сказала Нина Матвиенко.

Однако она подчеркнула, это лишь потому, что ей их жалко.

— В одной комнате ютятся, костюмы… Это тяжело для них. Кухня – все толкаемся, нас много в доме. А там четыре комнаты, представляете? Будет своя комната для костюмов, и для жизни, — отметила Матвиенко.

Когда будет новоселье — неизвестно. Поскольку даже сама Тоня этого не знает. Квартиру супруги приобрели в новостройке, которая еще строится.

— Это затяжной процес. Обещали одно, получается другое. Мы пока что надеемся, чтобы хотя бы это поскорее произошло, — отметила Тоня.

Ранее мы писали, что Нина Матвиенко разошлась с мужем Петром Гончаром после 50 лет брака. Певица призналась, что мужчина уехал на дачу, они разорвали отношения без скандалов.

По словам Нины Матвиенко, за 50 лет совместной жизни ей всегда приходилось обеспечивать семью. Кроме того, мужчина несколько раз ее подводил, поэтому она не могла ему доверять.