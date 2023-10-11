Певица Джамала анонсировала выход на большие экраны ленты Вкус свободы режиссера Александра Березаня. Артистка исполнила в фильме одну из ролей.

Джамала поделилась кадрами с бэкстейджа съемок и вспомнила, как обрадовалась, когда ей предложили присоединиться к проекту.

— Хотя у меня была и небольшая роль, но это то украинское кино, за которое я очень болею. Невероятный состав актеров и творческой команды! Чувствовала счастье 24/7 на съемочной площадке, — поделилась певица.

Съемки проходили еще до полномасштабного вторжения. Лента должна была увидеть мир в 2022 году, но в планы вмешалась война.

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О чем фильм Вкус свободы

Авторы определили жанр ленты как романтическая кулинарная комедия. События разворачиваются вокруг молодой поварихи Вари, которая теряет работу. Ведь в придорожном кафе ее высокая кухня оказывается ненужной. Вдруг девушка находит кулинарную книгу невестки Ивана Франко Ольги, и Варю зажигает идея открыть собственный ресторан.

Снимали фильм в Киеве и Львове. Его бюджет составил чуть больше 30 млн грн.

Посвящение Паше Ли

Одну из ролей в фильме сыграл актер Паша Ли, который погиб в начале полномасштабного вторжения в Ирпене. Как указано на странице ленты Вкус свободы в Instagram, проект посвятят его памяти.

— Украинцы и мир должны запомнить его именно таким, каким знала его вся наша кинокоманда — бесконечно талантливым, изобретательным, добрым, самым живым среди всех живых! Никогда не забудем! — отметили авторы фильма.

Премьера ленты Вкус свободы запланирована на 29 февраля 2024 года.