Большая разница в возрасте не является препятствием для настоящей любви. Это доказывают украинские и мировые знаменитости, которые, несмотря на не всегда однозначную реакцию общества, смогли создать крепкие семьи.

Факты ICTV предлагают вспомнить 5 звездных пар, которые не беспокоятся о большой разнице в возрасте.

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова — 28 лет

Народный артист Украины Виктор Павлик женился на своем концертном директоре Екатерине Репьяховой в мае 2020 года.

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С детства Катя была фанаткой певца, ходила на его концерты и даже сделала совместное фото с Павликом, когда была еще маленькой.

Познакомилась пара в 2015 году в отеле в Николаеве, где артист и его поклонница остановились после концерта. Их номера оказались рядом.

В декабре 2019-го Павлик сделал предложение молодой возлюбленной, а в мае 2020 года они расписались. В июне 2021 года у Павлика и Репьяховой родился сын, которого назвали Михаилом.

Супругов не смущает разница в возрасте. Они часто шутят на эту тему, поскольку Павлик даже старше своей тещи.

Алек Болдуин и Хилария Томас — 26 лет

Американский актер Алек Болдуин женился на инструкторке по йоге Хиларии Томас в 2012 году, через год после знакомства.

В сентябре 2022-го Болдуин в восьмой раз стал отцом. Вместе с Хиларией он воспитывает семерых детей — Кармен, Рафаэля, Леонардо, Ромео, Эдуардо, Люсию, которую родила суррогатная мать, и Иларию.

Также у Болдуина есть взрослая дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.

Ричард Гир и Алехандра Сильва — 34 года

74-летний актер Ричард Гир состоит в браке с испанской публицисткой Алехандрой Сильвой. Долгое время пара скрывала свои отношения, однако поговаривают, что роман закрутился еще в 2014 году.

В 2018 году влюбленные организовали закрытую свадебную церемонию в собственном доме в Нью-Йорке, куда пригласили только ближайших родственников и друзей. Сейчас Ричард и Алехандра воспитывают двух сыновей.

Отметим, что этот брак стал для Ричарда Гира третьим. До этого он был женат на модели Синди Кроуфорд. Второй женой актера была другая звезда подиумов Кэри Ловелл, у пары есть общий ребенок.

Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли — 20 лет

Голливудский актер Джейсон Стэтхэм и модель Рози Хантингтон-Уайтли познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella.

Через 6 лет Джейсон сделал Рози предложение руки и сердца. В 2017 году у пары родился сын Джек Оскар. 2 февраля 2022 года модель подарила мужу еще и дочь Изабеллу.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг — 23 года

Американский актер Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг в марте 2009 года. До этого пара встречалась более года.

Уиллис и Хеминг воспитывают двух общих детей — Мейбл Рэй и Эвелин Пенн. 68-летний Брюс, страдающий от деменции, имеет еще трех дочерей от брака с Деми Мур.