Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца — СМИ

Шайа Лабаф и Миа Гот станут родителями. Ребенок станет первым для обоих актеров.

О беременности актрисы стало известно благодаря снимкам папарацци. Они заметили Гот на улице Пасадены в футболке и леггинсах, которые не скрывали ее округлившийся живот.

Однако, пока пара никак не комментирует слухи о беременности.

К сожалению, из-за авторского права мы не можем опубликовать снимки актрисы, но, если таки хотите посмотреть, то переходите в журнал People.

У Миа и Шайи отношения развивались волнами. Познакомилась пара в 2012 году на съемках фильма Нимфоманка и начали встречаться. В 2016 году актеры сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. Однако спустя два года стало известно об их расставании.

В 2020 году появилась информация о воссоединении пары. Тогда Лабаф снова начал носить обручальное кольцо. С того момента их часто видели вместе, однако пара не комментировала свои отношения.

Это за время Шайа Лабаф не один раз умудрился попасть в скандал. Певица FKA Twigs, с которой актер встречался после расставания с женой, обвинила его в сексуальном и психологическом насилии.