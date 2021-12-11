11 декабря прошел восьмой выпуск шоу Україна має талант, в рамках которого Евгений Кот сорвал последнюю золотую кнопку в том сезоне.

Также зрителям показали и других талантливых людей, которые проявили себя в разных жанрах. Это была и детская рок-группа, и уникальный танцор-экспереминтатор, и пилонисты.

Однако какой-то сезон шоу Україна має талант без подборки людей, которые может и не очень талантливые, но точно яркие.

Дмитрий Сивоконь на шоу Україна має талант

Первым на сцену шоу вышел Дмитрий Сивоконь из Киева. Мужчина любит экспериментировать и на работе, и в музыке. Дмитрий работает в музее экспериментов. На шоу Україна має талант он устроил битбокс со свирелью и дудуком.

Duo Sunrise на шоу Україна має талант

Затем к судьям вышли акробаты из Сум. Даша с 6 лет занималась спортивной гимнастикой. Однако там она не видела для себя перспектив. Она в 13 лет решила перейти в спортивную гимнастику, где и познакомилась со своим партнеров Геной. Ему было около 20, он как раз заканчивал университет и планировал завершать карьеру в акробатике. Однако тогда они встали в пару. У них получилось покорить немало вершин вместе, в частности выиграть чемпионат Украины. Теперь Гена и Даша вместе не только на сцене.

Дима Малахов на шоу Україна має талант

26-летний самоучка Дима Малахов навел шороху среди женской части судейского состава. Как-то он поехал на чемпионат по воркауту, на котором выиграл $1 тыс., чтобы хватало на жизнь. Парень потом начал учиться цирковому мастерству. Дима выкладывал ролики на YouTube, которые набирали сотни тысяч просмотров. Теперь у него хотят учиться ребята из всего мира. Также в его арсенале рекорд Украины — 15 подтягиваний на одной руке.

— Без тренера на улице под открытым небом, дождь, солнце — неважно. Я три раза выходил в день: подтягивания, трости, эквилибристика, — поделился Дмитрий.

Мария Гнатик и Иван Кондратюк на шоу Україна має талант

На шоу Україна має талант пришли солнечные дети Маша и Ваня из Винницы. Им по 15 лет, ребята родились с синдромом Дауна. У Маши и Вани много увлечений и хобби, но основное — это танцы.

Это единственная пара в Украине с синдромом Дауна, которая занимается профессионально бальными танцами. Они танцуют вместе уже четыре года.

Михаил Макаров на шоу Україна має талант

Танцор Михаил Макаров пришел поразить судей и зрителей шоу Україна має талант. 29-летний Миша выступает в экспериментальном стиле bone breaking. На шоу он показал танец шамана о борьбе человека с внутренним Я.

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Судьи были в восторге от танца Михаила. Евгений Кот не сдержался и нажал последнюю в этом сезоне золотую кнопку. Поэтому Михаил Макаров автоматически попадает в финал шоу Україна має талант.

Группа Contra Bass на шоу Україна має талант

Четверо детей собрали в одну рок-группу. Состав Contra Bass: Полина (барабаны) – 10 лет, Глеб (электрогитара) – 10 лет, Андрей (бас-гитара) – 10 лет, Андрей (вокал) – 9 лет.

Детвора дала такого рока на сцене, что судьям ничего не оставалось как сказать Да.

Артем Галис на шоу Україна має талант

Скромный парень Артем понравился зрителям своей чистотой и сильным вокалом.

На шоу он выступал с песней из рок-оперы, так как она сложная и позволяет раскрыть голос.

Елена и Алексей Ткаченко на шоу. Україна має талант

Супружеская пара Елены и Алексея Ткаченко занимаются акробатикой на пилоне всего четыре года, но уже достигли значимых высот.

Заниматься пилоном Лена начала благодаря Україна має талант — хотелось на сцене талант-шоу доказать, что даже без зрения она способна на это.