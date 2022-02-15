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Мошенники не могут представлять Украину: глава Суспільного о ситуации с Алиной Паш

15 февраля 2022, 17:15
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Аліна Паш
Источник: Общественное

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий прокомментировал ситуацию со справкой Алины Паш о пересечении админграницы с Крымом.

На личной странице в Facebook он поблагодарил Государственную пограничную службу за оперативное рассмотрение. Официальный ответ на подлинность справки Алины Паш Суспільний мовник получит завтра до 11.00.

– После получения официального ответа состоится собрание оргкомитета Евровидения, куда будет приглашена Алина Паш и будет принято соответствующее решение. Отдельно, как председатель правления, я буду обращаться в правоохранительные органы по предоставлению поддельных документов. На мой взгляд, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении, – написал Чернотицкий.

Недавно стало известно, что Госпогранслужба не выдавала справку Алине Паш о въезде в Крым с украинской территории.

Напомним, что победительница нацотбора на Евровидение 2022 предоставила Суспільному документ, в котором утверждалось, что певица не нарушила закон Украины и правила конкурса. Согласно справке, в 2015 году Алина пересекала границу с Крымом через КПВВ Чаплинка.

Первым на сомнительную правдивость документа обратил внимание активист Сергей Стерненко.

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Теги
Евровидение , Алина Паш
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