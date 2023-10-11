Кейт Миддлтон известна продуманностью своих образов к различным мероприятиям. Так же тщательно прицесса Уэльская подошла к созданию аутфита по случаю Всемирного дня психического здоровья. Королевская особа надела черную кофту с длинным рукавом, черные брюки-клеш от L.K. Bennett, желтый пиджак и черные остроносые туфли на небольшом каблуке. Дополнили образ символические серьги в виде звезд.

Kate Middleton honors World Mental Health Day with meaningful star earrings, yellow blazer https://t.co/VTQAiWxNWu pic.twitter.com/rldE96LeLm — Page Six (@PageSix) October 11, 2023

Почему Кейт Миддлтон выбрала именно это сочетание цветов

Желтый цвет пиджака является отсылкой к акции #HelloYellow, в рамках которой надевают вещи этого яркого цвета, чтобы привлечь внимание к проблеме ментального здоровья молодежи.

Сейчас смотрят

Черно-желтый аутфит Кейт имел еще одно особое значение. Эти цвета используются в логотипах благотворительных организаций Beyond и Young Minds UK. Эти фундации присоединились к проведению молодежного форума по вопросам психического здоровья, организованного королевской четой принца и принцессы Уэльских.

Серьги с историей: символизм украшения в виде звезд

Эти серьги — посвящение дочери тренера по регби Сары Рентон. Девушка в 17 лет совершила самоубийство. Ее тетя – ювелир и основательница бренда Ear Sass Софи Макгаун почтила племянницу, создав в память о ней украшение. Сара Рентон презентовала пару сережек Кейт Миддлтон и рассказала, какая история стоит за ними. Принцессу Уэльскую это поразило и расстроило. Поэтому она выбрала именно это украшение, чтобы таким образом привлечь внимание к чувствительной проблеме.

Доходы от каждой пары этих сережек идут в пользу благотворительной организации Brave Mind. Основательница Ear Sass говорит, что она гордится возможностью нормализовать разговор о психическом здоровье и самоубийствах. Ведь молодые люди не должны оставаться один на один со своими страхами и волнениями.