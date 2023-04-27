Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Сердце напополам: София Ротару отреагировала на возвращение украинских пленных

27 апреля 2023, 13:02
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Софія Ротару

Певица София Ротару отреагировала на возвращение украинских пленных домой. Артистка опубликовала фото с защитником, который держит в руках яблоко и плачет.

Ротару

Так, Ротару разместила снимок военнопленного в Instagram, которого вернули в Украину. Мужчина получил пакет со всем необходимым, сел на землю и взял в руки яблоко, над которым плачет. Артистку явно растрогало это фото — она поставила возле нее эмодзи с разбитым сердечком, намекая, что у нее разрывается сердце.

Напомним, что 26 апреля удалось вернуть 44 украинских пленных. Среди них 36 рядовых и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы и моряки.

Сама Ротару проявляет активность в соцсетях, пусть и не общается с поклонниками напрямую. Певица реагирует как на праздники, так и на трагические войны в Украине. К примеру, 9 апреля София поздравила украинцев с Вербным воскресеньем, а 16  числа — с Пасхой  всех верующих.

Читайте также:
Софія РотаруХристос воскрес! София Ротару поздравила поклонников с Пасхой

А 8 марта Ротару отреагировала на расстрел украинского военного — бесчеловечность засняли на камеру, и увиденное тронуло до глубины души певицу. Она показала рисунок, выполненный в черно-белых тонах, где изображен храбрый украинский военный.

Теги
Война в Украине София Ротару
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь