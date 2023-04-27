Певица София Ротару отреагировала на возвращение украинских пленных домой. Артистка опубликовала фото с защитником, который держит в руках яблоко и плачет.

Так, Ротару разместила снимок военнопленного в Instagram, которого вернули в Украину. Мужчина получил пакет со всем необходимым, сел на землю и взял в руки яблоко, над которым плачет. Артистку явно растрогало это фото — она поставила возле нее эмодзи с разбитым сердечком, намекая, что у нее разрывается сердце.

Напомним, что 26 апреля удалось вернуть 44 украинских пленных. Среди них 36 рядовых и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы и моряки.

Сама Ротару проявляет активность в соцсетях, пусть и не общается с поклонниками напрямую. Певица реагирует как на праздники, так и на трагические войны в Украине. К примеру, 9 апреля София поздравила украинцев с Вербным воскресеньем, а 16 числа — с Пасхой всех верующих.

А 8 марта Ротару отреагировала на расстрел украинского военного — бесчеловечность засняли на камеру, и увиденное тронуло до глубины души певицу. Она показала рисунок, выполненный в черно-белых тонах, где изображен храбрый украинский военный.