В 11 выпуске романтического реалити Холостяк 2022 проект покинули сразу две участницы – Марина и Саша Погорелова.

Марину Алекс оставил без розы в начале церемонии. Холостяку было приятно ощущать сплоченность семьи, их желание говорить о Марине только самое лучшее. Вместе с тем Топольский ощутил, будто знакомство с семьей было для Марины испытанием. Ей было сложно принять свое прошлое и гордиться им.

— Мне показалось, что ты чего-то стыдишься и не признаешь свое прошлое. Без прошлого нет будущего. Я хотел бы видеть рядом с собой ту, которая не стесняется своего прошлого. Марина, мне сложно это говорить, но сегодня мне придется попрощаться с тобой.

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Не нашлось розы у Топольского и для Саши Погореловой. Холостяк отметил, что ему было очень комфортно и уютно в окружении семьи девушки.

— Мы с тобой часто смеемся и дурачимся, ведем себя, как подростки. Я восхищаюсь твоей искренностью и иногда детской непосредственностью, а главное — твоим добрым сердцем, которое мне не хочется ранить. Но прислушиваюсь к своему, и оно говорит мне тебя отпустить.

В финале за сердце Алекса Топольского будут бороться Катя Лозовацкая и Саша Мудрая. Кого выберет Холостяк, узнаем уже в следующую пятницу. Финал состоится на Мадейре после того, как Топольский познакомит девушек с мамой.