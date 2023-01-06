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Сердце говорит тебя отпустить: с кем Холостяк Топольский попрощался в шаге от финала

6 января 2023, 23:15
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Холостяк

В 11 выпуске романтического реалити Холостяк 2022 проект покинули сразу две участницы – Марина и Саша Погорелова.

Марину Алекс оставил без розы в начале церемонии. Холостяку было приятно ощущать сплоченность семьи, их желание говорить о Марине только самое лучшее. Вместе с тем Топольский ощутил, будто знакомство с семьей было для Марины испытанием. Ей было сложно принять свое прошлое и гордиться им.

— Мне показалось, что ты чего-то стыдишься и не признаешь свое прошлое. Без прошлого нет будущего. Я хотел бы видеть рядом с собой ту, которая не стесняется своего прошлого. Марина, мне сложно это говорить, но сегодня мне придется попрощаться с тобой.

Холостяк

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Не нашлось розы у Топольского и для Саши Погореловой. Холостяк отметил, что ему было очень комфортно и уютно в окружении семьи девушки.

— Мы с тобой часто смеемся и дурачимся, ведем себя, как подростки. Я восхищаюсь твоей искренностью и иногда детской непосредственностью, а главное — твоим добрым сердцем, которое мне не хочется ранить. Но прислушиваюсь к своему, и оно говорит мне тебя отпустить.

Холостяк

В финале за сердце Алекса Топольского будут бороться Катя Лозовацкая и Саша Мудрая. Кого выберет Холостяк, узнаем уже в следующую пятницу. Финал состоится на Мадейре после того, как Топольский познакомит девушек с мамой.

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