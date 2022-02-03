Украинская актриса Алина Чебан в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала, с какими трудностями сталкивалась во время съемок комедии Лучшие выходные, и поделилась общими качествами со своей героиней.

В фильме Лучшие выходные артистка сыграла одну из главных ролей — девушку Алису, которая отправилась на Atlas Weekend в поисках своего отца. Премьера киноленты в украинских кинотеатрах состоялась 2 февраля.

— С какими сложностями вы столкнулись во время съемок Лучших выходных?

— Больше всего запомнилось то, что у меня плохое зрение и мне нужно было, хоть я и стояла в первом ряду на Atlas Weekend, смотреть на своего партнера Богдана Осадчука, а я его буквально не видела. Я просто смотрела на любой объект и кричала: Богдан, класс. На самом деле я ничего не видела.

— То же самое было и с камерами, мне говорят: Не смотри в камеру. А я буквально ее и не вижу, поэтому смотрела сквозь нее (смеется).

— В чем особенность этого фильма? Какая у него главная мысль?

— Однозначно то, что очень важно не забывать, откуда идут наши корни. Наших родных и близких людей, которые для нас сделали много доброго, несмотря на всю недосказанность или какие-то несостыковочные моменты. В любом случае, нужно беречь людей, оставаться собой и идти к своей цели.

— Как бы ни было сложно, но сложно всем. Бывают моменты, когда ты падаешь, поднимаешься, но нужно идти вперед. Смысл есть в этой жизни, мы сами его придумываем и сами к нему идем.

— Есть ли сходства между вами и вашей героиней в этой комедии?

— Да, есть. У нас стиль в одежде очень похож, мы вдвоем родом из Одессы. Я в Киев переехала буквально три года назад. У меня есть некая идеализация отца, точно так же, как и у моей героини. Мой папа моряк, и я его вижу очень мало в своей жизни, а Алиса его в принципе не видела и представляла в целом по-другому.

У меня в детстве тоже так было. Я думала, что все прекрасно, но у каждого есть свои минусы. Плюс недооцененность мамы. Много вот таких переплетающихся моментов у нас. Мы не полностью похожи, но есть какие-то мелочи.

— В жизни вы когда-то посещали Atlas Weekend?

— Нет, в фильме я была там впервые. Я даже на концертах таких крупных никогда не была.

Теперь очень хочу посетить, в этом году пойду.

19-летняя Алина Чебан с детства знала, что свяжет свою жизнь с актерством. С трех лет она начала заниматься танцами, а потом девочка увлеклась живописью. Девушка не только талантливая актриса, но и наделена музыкальными способностями — она умеет играть на укулеле, гитаре, а также хорошо поет.

В 2020 году Алина получила свою первую роль в сериале Слепая. С тех пор ее фильмография стала пополняться, ее можно увидеть в телесериалах Участковый с ДВРЗ, След и комедии Лучшие выходные.

В 2021 году Чебан сыграла одну из главных ролей в сериале Пикник, где артистка сполна раскрыла свой актерский талант и харизму.

Фото: Павел Проценко