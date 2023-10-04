Поп-певица Селена Гомес в личном интервью рассказала, как почувствовала себя счастливой после долгих лет борьбы за свое психическое здоровье. Знаменитость поделилась, что в этом ей помог собственный бренд косметики Rare Beauty. Гомес основала его, чтобы разрушить стереотипные представления о красоте. Так она сама стала чувствовать себя более уверенно.

— Работая над созданием этой компании, я почувствовала себя менее одинокой, — призналась звезда.

Через свой бренд она пытается донести идею, что не стоит стремиться к идеальности, вполне нормально быть просто собой.

Селена Гомес о биполярном расстройстве

Исполнительница откровенно рассказывает о своих проблемах с психическим здоровьем, в частности о биполярном расстройстве. Впервые о диагнозе поклонники узнали от Селены Гомес в 2020 году. Сейчас знаменитости 31 год, и с возрастом она все больше ценит борьбу, которую ей пришлось выдержать.

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— Я просто чувствую, что я была честной с миром, честной с собой, что я открыла себя. Я просто хочу быть лучшей версией себя, — поделилась певица.

Поддержка проектов по охране психического здоровья

С того самого времени, как. Селена Гомес открыто заявила о биполярном расстройстве, она начала перечислять 1% от всех продаж Rare Beauty в собственный благотворительный фонд. Организация должна за 10 лет собрать $100 млн, чтобы обеспечить доступ молодежи во всем мире к услугам по охране психического здоровья и образованию.

В честь Всемирного дня психического здоровья, который будет отмечаться 10 октября, партнерская компания, продающая косметику Гомес, направит в фонд 100% от продажи продуктов Rare Beauty.