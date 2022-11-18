4 выпуск проетка Холостяк 2022 с Алексом Топольским прошел довольно эмоционально. С каждой из девушек у Алекса начала зарождаться особенная история. С кем был первый поцелуй, а кто провел с Холостяком ночь, — о том, как прошел 4 выпуск Холостяка, читайте в материале.

Всегда говори да

Неделя на проекте стартовала с индивидуального свидания Алекса с Сашей. Холостяк предложил девушке эксперимент – всегда говорить да. Топольский привез Сашу на поле и дал возможность с глазу на глаз встретиться со страхом, посадив за штурвал самолета.

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После этого пара отправилась в караоке. Несмотря на то, что Алекс с Сашей не попадали в ноты, это не помешало им круто провести время вместе и сблизиться. В какой-то момент песня и танец прервались страстным поцелуем.

Избавляемся от прошлого

Следующими на свидание с Алексом отправились Юля и Катя. Холостяк предложил девушкам поехать к ним домой, чтобы очистить пространство, избавившись от ненужных вещей из прошлого.

Вечер закончился ужином и теплыми разговорами, но это не помогло девушкам вернуться в дом с розами.

Откровения Холостяка

На групповое свидание с Холостяком пошли сразу три участницы – Вика, Юля и Оля. Топольский привез их на базу отдыха и предупредил: денег на развлечения нет, придется работать.

Девушки кололи дрова и убирали территорию – так им удалось заработать на продукты для ужина.

Разговоры у костра были очень открытыми и местами слишком откровенными. К примеру, Холостяк признался, что однажды занимался сексом под лампой на футбольном поле.

Прямо со свидания домой уехала Оля. Топольский понял, что их дружеским отношениям не суждено перерасти во что-то большее.

— Я хочу быть с тобой искренним и честным. Мне действительно с тобой прикольно, но кроме дружбы я ничего не чувствую, — отметил он.

Страсть в замке

На романтический уикенд в романтический замок с Холостяком посчастливилось попасть Марине.

Пара своими руками делала бумагу. Забрать готовую можно было только на следующий день, поэтому Алекс предложил Марине остаться в замке.

— Под таким предлогом я еще не предлагал девушке оставаться на ночь. Это был самый креативный предлог, — уточнил Алекс Топольский.

В номере пара слилась в поцелуе и едва смогла сдержать страсть. Марина была очень активна и буквально набросилась на Алекса.

Секс на футбольном поле и ночь с Холостяком: с кем Топольский не смог сдержать страсть / 2 images

Топольскому доминирование девушки понравилось, но в разгар страсти он решил, что нужно остановиться. Ночевали Алекс и Марина в разных комнатах.

— Я был рад, что нам удалось укротить инстинкты и вернуться в холодный ум, — отметил Холостяк.

На церемонию девушки пришли в джинсах и без привычного макияжа.

Прежде чем вручать розы, Алекс позвал на индивидуальное общение Роксолану. Она предложила вместе порисовать, но не ожидала, что Холостяк решится сделать это прямо на теле.

После общения Алекса удивило, как девушку вводит в ступор разговор о чем-то другом, кроме секса.

В 4 выпуске Холостяка 2022 красные розы получили – Саша, Марина, Катя, Саша, Лиза, Роксолана, Юля, Алина.

Белая роза исполнения желания у Вики, а букет из розовых и желтых – у Юли.

— Здесь есть розовые розы, потому что я уверен, что ты будешь хорошей хозяйкой дома. Но также есть желтые – мне бы хотелось, чтобы ты превратилась в уверенную девушку, — объяснил Холостяк Юле.

Без розы и шанса построить отношения с Холостяком осталась Амина — ее Алекс отпустил домой.

Следующую неделю Алекс Топольский предложил провести в Дубае. Как будут развиваться отношения Холостяка с участницами, узнаем уже в следующую пятницу.