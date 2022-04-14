Известный американский драматург Бо Уиллимон снимет документальный фильм о зверствах в Буче. Сценарист культового сериала Карточный домик хочет показать миру правду о том, как солдаты России жили на временно оккупированных территориях.

В одном из последних интервью Бо признался, что приехал в Украину со своей командой. Он хочет, чтобы в его фильме присутствовали те люди, которые столкнулись с вторжением. Сценарист хочет показать, как эти люди адаптируются под ужасные реалии, но продолжают развиваться в эпицентре событий.

— Сегодня мы видели Бородянку, Бучу – невероятные масштабы разорения и потерь, с которыми людям пришлось справляться. На меня это мощно повлияло в эмоциональном плане, — заявил драматург.

За 44 года жизни он признался, что еще никогда не был так близок к войне. Он впервые побывал в городах, где еще недавно велись ожесточенные бои. Уиллимона вдохновляют украинцы — он видит, как жители Бородянки активно восстанавливают свой город, какие огромные очереди из машин тех людей, которых хотят поскорее вернуться в свои дома.

Что касается жителей России, Бо осознает, что пропаганда превратила их на зомби. Эти люди не хотят осознавать, в какой реальности живут.